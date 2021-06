projet d’agglomération - Mobilité: Genève demande 521 millions à Berne

Les sept conseillers d’Etat genevois se sont rendus à Berne ce mardi pour y déposer la quatrième génération du projet d’agglomération. Ce plan quadriennal régional, qui couvre la période 2024-2027, contient notamment l’aménagement de la gare Cornavin et son agrandissement, l’extension des lignes de tram transfrontalières vers Annemasse et Ferney-Voltaire, ainsi que de nouvelles infrastructures pour les cyclistes et les piétons (élargissement de la voie verte Versoix-Pregny-Chambésy, allongement de ladite voie vers Genève et Collex-Bossy, aménagement d’une voie verte entre Bernex et le bois de la Bâtie).