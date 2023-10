Mobilité: Léman Express: des projets qui ne sont pas à  l’heure

Résultats: 72 d’entre elles n’ont pas été réalisées dans les temps prévus, soit 50% (13% sont en service et 37% sont en cours de réalisation). «Ce sont des retards importants, avec une moyenne de trois ans et demi», a indiqué le magistrat de la CdC de Genève, Frédéric Varone. En outre, 18 mesures (soit 12% du total) ont été abandonnées ou réaffectées. Comme un hub mobilité à la gare de La Plaine (GE), avec un P+R de 200 places: celui-ci n’a finalement pas été réalisé, les CFF, maîtres d’ouvrage, n’ayant pas retenu le projet.

«Le flou régnait»

Les projets en retard concernent principalement ceux liés à la mobilité douce et au stationnement P+R. Un manque de maturité des projets et l’opposition des communes sont notamment en cause. Ainsi, le P+R de la gare de Coppet (VD), où un parking provisoire est encore en service, affiche un retard de dix ans. «Le flou régnait sur le financement et la planification», a illustré Valérie Schwaar, présidente le CdC du canton de Vaud. Pour l’extension du P+R de la gare des Tuileries (GE) (retard actuel: 84 mois), qui est bordé par une forêt, l’Office cantonal de l’agriculture et de la nature n’avait pas été consulté alors qu’il a des exigences en la matière. Par ailleurs, certains ignoraient même qu’ils étaient maîtres d’ouvrage, a-t-il été constaté. «Il faut mieux informer», a préconisé Frédéric Varone.