Vol: Les billets d’avion entre Genève et Zurich seront tous verts

La ligne aérienne Genève – Zurich de la compagnie Swiss accueille chaque année entre 15’000 et 20’000 passagers, qui utilisent ce moyen de transport uniquement pour ce trajet indique la «NZZ». Les émissions de CO₂ sont estimées à 51 kg par personne. À l’avenir, la compagnie veut modifier ses prix en incluant d’office le tarif vert sur ce trajet. La compagnie aérienne dit vouloir surveiller de près l’impact de cette décision sur les ventes de billets. En fonction du résultat, il est possible que d’autres itinéraires suivent.

Cette obligation ne s’appliquera qu’aux passagers pour qui ce trajet ne sera pas qu’une simple escale. Les personnes voyageant par exemple de Genève à Hongkong via Zurich ne sont pas concernées. Mais elles pourront continuer de réserver volontairement la variante verte.

Actuellement, un billet pour Genève-Zurich coûte entre 90 et 300 francs selon le jour et l’heure. Selon le PDG de Swiss, Dieter Vranckx, le tarif vert coûte 5 à 205 francs de plus. Cela devrait inciter une partie des 50 passagers par jour concernés à prendre le train.