Mobilité: Les Suisses plébiscitent l’usage des camping-cars

Avec un camping-car, on peut se poser dans des endroits idylliques. 20min/Community

En Suisse, on dénombre 99 camping-cars pour 10’000 habitants. Par rapport à l’Allemagne, c’est huit unités de plus, et même dix par rapport à l’Autriche. En Europe, la Suisse égale les Pays-Bas en termes de densité de ces véhicules, ce pays étant considéré comme le champion toutes catégories du camping. C’est ce que révèle une analyse d’Autoscout24.ch, une plateforme numérique pour le commerce de véhicules relayée par le «Tages-Anzeiger».

En 2022, 87’400 camping-cars ont été immatriculés en Suisse. C’est deux fois plus qu’il y a dix ans. Une des raisons de ce boom serait que de nombreux véhicules ont été commandés durant la pandémie et livrés par la suite. Et la tendance semble ne pas faiblir. Malgré la hausse des prix (il faut en moyenne débourser aujourd’hui un quart de plus pour un tel véhicule par rapport 2020), la demande reste élevée. Les vacances en camping-car sont considérées comme une possibilité plus économique que l’hôtel. Comptez tout de même près de 60’000 francs pour l’engin.

Selon les chiffres de l’étude, les habitants des cantons ruraux sont plus susceptibles de posséder des camping-cars que ceux des cantons urbains. Ainsi, les Obwald (163) et Nidwald (157) comptent beaucoup plus de camping-cars pour 10’000 habitants que Bâle-Ville (54) ou Genève (40). C’est probablement dû au fait que les habitants des zones rurales disposent de l’espace nécessaire pour garer le véhicule.

