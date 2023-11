Les transports publics continuent de cartonner en Suisse

La situation est différente dans le trafic marchandises. L’accident survenu dans le tunnel de base du Gothard en août et la fermeture qui a suivi ont eu pour conséquence une baisse des prestations. À 2,87 milliards de tonnes-kilomètres nettes, on retombe au niveau du deuxième semestre 2020. Cela représente un recul de 4% par rapport au troisième trimestre 2022. De plus, le trafic de transit s’affaiblit du fait de la production industrielle en baisse en Europe.