Vaud : Mobilité multiple offerte aux jeunes

L’an dernier, ceux qui ont obtenu leur permis de conduire ont reçu un bon de réduction pour un abonnement aux transports publics du réseau Mobilis. L’offre est prolongée, et même étendue, avec une réduction aussi auprès de Mobility.

Conduire et prendre les transports publics devrait être complémentaire. C’est l’avis des autorités vaudoises, qui renouvellent une action lancée fin 2019: ceux qui obtiendront leur permis de conduire bénéficieront encore d’une réduction sur un abonnement Mobilis.

Environ 10% des 5000 bons remis ont été utilisés, ce qui a coûté environ 60’000 francs aux sociétés de transport partenaires du réseau Mobilis et au Canton de Vaud, pour 250’000 francs de recettes générées. Le prix moyen des abonnements achetés est de 1070 francs. «Cela montre que ceux qui en ont souscrit ont opté pour une solution de mobilité large, et pas uniquement pour faire de petits trajets», souligne Roland Bonzon, président de la communauté tarifaire vaudoise Mobilis. Ces sommes comprennent cependant aussi les rabais accordés aux conducteurs de plus de 70 ans qui ont choisi de rendre définitivement leur permis cette année.