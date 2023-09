mobilité: Ponctualité en hausse aux CFF, sauf en Suisse romande

Le taux de ponctualité des trains n’a jamais été aussi élevé, annonçaient hier les CFF. Et pourtant un gouffre sépare la Suisse alémanique de la Suisse romande dans ce domaine. Près d’un train sur dix a un retard supérieur à 3 minutes sur les lignes romandes (9,5%). À l’échelle nationale, c’est seulement 5,9%. Cette différence provient de la marge de temps réduite entre les arrêts en Suisse romande, explique Frédéric Revaz, porte-­parole des CFF. «Nous avons gardé la même structure de base de l’horaire depuis vingt ans. Des trains supplémentaires ont été ajoutés sur cette base et la réserve de temps ne suffit plus.» Outre-Sarine, les conducteurs disposent d’une marge d’erreur plus grande. Au-delà de ça, «le nombre de voyageurs n’a cessé d’augmenter, ce qui nécessite plus de temps pour les correspondances», précise-t-il.