Fashion faux pas en été 2024: les tendances modes à oublier

Vêtements à ouvertures sexy ou tenues transparentes: toutes les tendances mode ne conviennent pas à tout le monde. Avec un peu de chance, vous y échapperez, l’été prochain. Au terme des fashions weeks, durant lesquelles ont été présentées les collections printemps-été 2024, il est désormais possible de se faire une idée plus précise de ce qui est amené à rester et à disparaître de nos garde-robes, l’an prochain.