Body Positive - Mode pour les rondes, c’est normal à la Fashion Week

Certains créateurs proposent le même vêtement du XS au XXL en le présentant sur une fille mince et une ronde. C’est le cas de Rihanna avec sa marque de lingerie Savage x Fenty. D’autres stylistes préfèrent insérer quelques modèles grandes tailles dans leur défilé, histoire de s’adapter au mieux à ces morphologies. Cette option est la plus fréquente retenue à la Fashion Week de New York où sont actuellement dévoilées les collections automne-hiver 2022-2023. Des mannequins tels que Paloma Elsesser et Precious Lee défilent sur un pied d’égalité avec Gigi Hadid et Kendall Jenner. En Europe, cette pratique demeure marginale. Aux États-Unis, d’où émane le Body Positive, elle s’est installée dans les mœurs. Diversité rime avec normalité.