Ils sont des centaines de milliers dans les pays pauvres à travailler pour l’industrie de la mode. Et à faire les frais de la crise du coronavirus à la place de grandes marques occidentales. Selon le rapport de deux ONG américaines, des commandes pour au moins 15 milliards de francs, déjà effectuées ou à réaliser, ont été refusées ou annulées entre avril et juin. Elles n’ont pas non plus été réglées, bien que certaines marques n’aient pas lésiné sur les dividendes versés à leurs actionnaires.