Covid-19 : Moderna incite les Européens à signer vite

Des «discussions avancées» ont bien été annoncées avec la Commission européenne, mais aucun engagement ferme n’a été signé depuis. Entre temps, Moderna a signé avec le Canada, le Japon, Israël, le Qatar, le Royaume-Uni… Sans compter les 100 millions de doses promises début août aux Etats-Unis.

«On a des discussions, mais on n’a pas de contrat», a dit Stéphane Bancel à l’AFP depuis Cambridge, dans le Massachusetts, où ce Français de 48 ans, ancien du laboratoire bioMérieux, dirige depuis 2011 Moderna, petite société détenant l’un des vaccins les plus prometteurs de la pandémie.

«Discussions avancées»

«C’est qu’il y a plein de choses administratives, les dossiers, des trucs, des alignements entre les pays et c’est juste compliqué à gérer quand vous êtes 27 par rapport à quand vous êtes tout seul», dit Stéphane Bancel. Il compare au Canada: entre les premières discussions avec les médecins de Moderna et la signature du contrat, «ça a mis deux semaines».

Négociations complexes

Anticipation américaine

«On a commencé à discuter avec plusieurs pays européens au mois de mai. On n’a eu aucune aide pour payer aucune étude clinique. Tout a été pris par le gouvernement américain et heureusement qu’ils l’ont fait, sinon on n’aurait pas pu développer le vaccin à ces vitesses-là, comme vous le savez on est une société qui n’a jamais fait un euro de profit, et l’étude clinique a coûté 1 milliard de dollars», poursuit-il.