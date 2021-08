ARN messager : Moderna lance l’essai clinique d’un vaccin contre le sida

Le labo américain va utiliser la technologie de l’ARN messager, rendu célèbre par les vaccins anti-Covid, dans un vaccin contre le sida.

C’est le premier essai clinique mené sur des humains pour ce vaccin. Une étude dite de phase 1, sur un échantillon restreint de patients, 56 personnes âgées entre 18 et 50 ans non infectés et en bonnes conditions. Il a débuté le 19 août et durera jusqu’en avril 2023. L’objectif de cette phase 1 est de tester la sécurité du produit sur l’humain sous strict contrôle médical. Les effets secondaires potentiels et la réponse immunitaire effective grâce à la production d’anticorps feront partie des éléments scrutés durant cette période.