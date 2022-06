Covid-19 : Moderna prépare l’arrivée en Suisse de son vaccin mis à jour pour Omicron

L’entreprise a déposé une demande d’autorisation pour sa nouvelle formule de vaccin. Swissmedic ne peut encore dire s’il sera disponible à l’automne.

Il n’est pas certain que le nouveau vaccin soit déjà disponible cet automne.

Des tests sont actuellement en cours et, selon Moderna, les premiers résultats seraient concluants , comme elle l’a annoncé début juin. Les États-Unis chercheront à savoir si le nouveau vaccin «bivalent», c’est-à-dire qui vise à la fois la souche originale et celle du variant Omicron, pourra être disponible pour une éventuelle nouvelle campagne de vaccination en automne ou en hiver.

De son côté, Swissmedic ne donne pas d’horizon temporel pour l’arrivée du nouveau vaccin en Suisse. «Les données reçues jusqu’à présent et qui sont actuellement en cours d’examen incluent des analyses provenant d’essais en laboratoire (préclinique) ainsi que de premières données sur la fabrication et la qualité du vaccin (CMC). La date à laquelle une décision pourra être prise au sujet des bénéfices et des risques de ce vaccin modifié dépend aussi de résultats d’essais cliniques qui n’ont pas encore été communiqués», dit l’institut thérapeutique suisse.