Coronavirus en Suisse : Moderna prêt à livrer son vaccin cette année encore

Le directeur de l’entreprises pharmaceutique américaine a expliqué à «Schweiz am Wochenende» qu’il était prêt à livrer son produit, sous réserve de l’autorisation de Swissmedic.

Moderna pourrait très prochainement livrer son vaccin en Suisse. Stéphane Bancel, directeur général de l’entreprise biotech américaine, a expliqué samedi au magazine «Schweiz am Wochenende» qu’il était prêt et cela ne dépendait plus que de l'homologation par Swissmedic: «si le vaccin est autorisé en décembre, le premières doses seront livrées en décembre, si c'est janvier, ce sera en janvier». La Confédération s’est déjà assurée 4,5 millions de doses de ce vaccin.

Aux Etats-Unis, la Food and Drug Administration devrait discuter de l'homologation du vaccin le 17 décembre et l’European Medicines Agency doit se prononcer au plus tard le 12 janvier. Mais Stéphane Bancel est conscient que cela peut prendre plus de temps en Suisse en raison de la petite taille de Swissmedic par rapport aux administrations européennes et américaines.