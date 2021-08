Variant Delta : Moderna recommande une troisième dose avant l'hiver

La pharma américaine prévoit que les personnes doublement vaccinées auront besoin d'une dose de rappel. Elle a par ailleurs réalisé le meilleur trimestre de son histoire.

Le fabricant américain Moderna a estimé jeudi que les personnes qui ont reçu deux doses de vaccin anti-Covid devraient également avoir besoin d'un rappel pour affronter l'hiver. «Nous pensons que le risque accru d'être infecté par le variant Delta, le relâchement des mesures anti-Covid et des effets saisonniers (plus de temps passé en intérieur) entraîneront une augmentation des infections chez les personnes vaccinées», a indiqué jeudi l'entreprise dans une présentation aux investisseurs sur son site web.

La société a également déclaré qu'elle travaillait sur un vaccin qui fournirait un rappel annuel contre le Covid-19 ainsi que contre la grippe et le VRS, le virus respiratoire syncytial humain, selon divers médias américains. Moderna informe aussi que les premiers tests ont montré que son candidat de rappel est efficace contre les variants du Covid, y compris le Delta.

Bénéfices après des pertes

Grâce à la forte demande de vaccins, la biotech américaine a enregistré le bénéfice trimestriel le plus élevé de son histoire, avec un bénéfice net de 2,8 milliards de dollars au deuxième trimestre. Il y a un an, les coûts élevés de recherche et développement avaient entraîné une perte de 117 millions de dollars. Sur cette période, les revenus de Moderna sont passés de 67 millions à 4,4 milliards de dollars. En Bourse, le prix de l'action de la société a presque été multiplié par quatre depuis le début de l'année.