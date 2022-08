Covid-19: Moderna va ouvrir une usine de vaccins en Australie

Covid-19 : Moderna va ouvrir une usine de vaccins à ARN messager en Australie

Le laboratoire Moderna a annoncé lundi l’ouverture d’une usine de vaccins à ARN messager à Melbourne, en Australie, une première dans l’hémisphère sud. Le projet sera basé dans l’une des plus importantes universités du pays, Monash, et produira 100 millions de doses de vaccin par an, contre le Covid-19, la grippe et d’autres maladies.