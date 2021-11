Covid-19 : Moderna veut pouvoir vacciner les enfants de 6 à 11 ans

Le fabricant a déposé une demande auprès de Swissmedic pour vacciner les moins de 12 ans.

Moderna veut pouvoir vacciner les enfants de 6 à 11 ans contre le Covid. Il a déposé une demande en ce sens à Swissmedic, annonce Berne jeudi dans un communiqué. Les vaccins à ARNm du fabricant sont actuellement autorisés pour les enfants et les adolescents à partir de 12 ans et recommandés par la Commission fédérale pour les vaccinations. Ils pourraient donc l’être aussi pour les plus jeunes.