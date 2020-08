Inde Modi nourrit des paons, la vidéo devient virale

Le Premier ministre indien a publié des images de lui donnant à manger aux oiseaux au plumage ocellé. Elles ont été vues plus de 2,5 millions de fois en 24 heures.

La pandémie de coronavirus ayant confiné à la maison 1,3 milliard d'Indiens, les animaux de tous poils et plumes avaient pu se réapproprier l’espace public, dans les rues vides du géant d'Asie du Sud. Notamment à New Delhi, au début du mois d’avril.

À Bombay (Ouest), centre économique du pays, on pouvait voir des paons perchés sur des voitures garées, montrant leur magnifique plumage en faisant la roue. Cet animal est l’oiseau national de l’Inde depuis 1963. Il est notamment vénéré pour des raisons religieuses et est très présent dans les traditions indiennes, ainsi que dans l’art hindou ancien. Symbole d’immortalité, il est lié à la divinité Krishna. La huitième incarnation de Vishnou a fait du paon son vâhana (ndlr: monture d’une divinité) et dont quelques plumes décorent sa coiffe.