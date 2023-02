Canton de Berne : Modifier son prénom sans changer de genre quadruple la facture

L’Exécutif bernois recommande de rejeter l’intervention de la Romande. Selon lui, cette différence dans la perception des émoluments se justifie. «Celles et ceux qui souhaitent changer les indications relatives à leur sexe – ainsi que leur prénom – au registre de l’état civil, peuvent le faire par le biais d’une simple déclaration orale, et ce depuis le 1er janvier 2021.» Cette simplification administrative ayant pour but de «proposer à une minorité de la population une solution sans bureaucratie et peu coûteuse». Les simples changements de prénom ou de nom sont régis par le Code civil. Les demandes doivent être motivées par écrit et nécessitent la production de pièces justificatives. Une procédure administrative plus lourde qui explique la différence de frais.