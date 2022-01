Football : Mönchengladbach bat un Bayern décimé par le Covid

Avec Sommer, Elvedi et Embolo, le Borussia a remporté une victoire capitale contre le leader de la Bundesliga.

Yann Sommer et Mönchengladbach sont venus à bout du Bayern Munich de Robert Lewandowski.

Neuf joueurs touchés par le Covid, le huis clos, la neige sur Munich... C’était un peu trop pour le Bayern vendredi, qui s’est incliné à domicile 2-1 contre sa bête noire Mönchengladbach, pour la 18e journée de Bundesliga, malgré un nouveau but de Robert Lewandowski.

Avec Yann Sommer, Nico Elvedi et Breel Embolo, le Borussia a su répondre à l’ouverture du score du Polonais (18e). Neuhaus (27e) a permis aux hommes d’Adi Hütter de revenir à égalité et la réussite de Lainer, quatre minutes plus tard, a offert une victoire capitale à Gladbach.