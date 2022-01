Football : Mönchengladbach chute contre un club de D2 en Coupe d’Allemagne

L’équipe des Suisses a été éliminée en huitièmes de finale par Hanovre. Leipzig, qualifié, devient favori.

Le Borussia, qui jouait avec Yann Sommer et Nico Elvedi, a lourdement chuté 3-0 contre Hanovre, actuel 12e du classement en deuxième division. Beier a ouvert la marque dès la 4e minute pour les hôtes et Kerk a doublé la mise juste avant la mi-temps (36e). L’entrée en seconde période de Denis Zakaria et Breel Embolo n’a rien changé à l’affaire. Gladbach a même encaissé un troisième but par Beier, à la 51e minute.