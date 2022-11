Football: Le duel des Borussia revient à Mönchengladbach

Football : Mönchengladbach gagne le duel des Borussia contre Dortmund

Marcus Thuram passe Gregor Kobel pour inscrire le troisième but de Gladbach.

Les défenses n’ont pas été à la fête dans ce début de match au cours duquel elles ont laissé trop de liberté aux attaquants. Ce sont ceux de Gladbach qui ont frappé sur leur première incursion devant le but de Dortmund. Jonas Hofmann, décalé par son capitaine Lars Stindl, a trouvé le petit filet en profitant du laxisme de l’arrière-garde des Jaune et Noir (4e).

Sur une belle ouverture, Julian Brandt a contrôlé dans le dos de la défense avant de pivoter et fusiller le portier de Mönchengladbach Jan Jakob Olschowsky pour égaliser (1-1, 19e).

Et Marcus Thuram a aggravé la marque en passant en revue toute la défense de Dortmund, ce qui a arraché une moue de dépit à l’entraîneur Edin Terzic, incrédule devant l’apathie de ses défenseurs (3-1, 30e).

Deux de suite pour Dortmund

C’est un autre Français, Kouadio Kone (46e) qui a enfoncé le clou dès le retour des vestiaires en profitant encore une fois du manque d’impact et de vigilance des défenseurs du club de la Ruhr.

Le but du 5-2 de Jonas Hofmann invalidé par la VAR restera anecdotique (68e).

Avec ce succès, les hommes de Daniel Falke, battus à Bochum lors de la précédente journée, se sont bien relancés et pointent à la 7e place du classement. À l’inverse, leurs adversaires (6e) ont concédé leur deuxième revers d’affilée et ne possèdent désormais plus que trois longueurs d’avance sur Gladbach, alors que le championnat s’apprête à faire une longue pause, le temps du Mondial au Qatar (20 novembre-18 décembre).