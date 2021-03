Football : Mönchengladbach met fin à sa série noire, Schalke un pied en D2

La plus suisse des équipes de Bundesliga a encore un peu plus plongé la lanterne rouge dans la mouise. Victoire 3-0.

Avec Yann Sommer au but et Nico Elvedi en défense (Breel Embolo est entré en jeu à la 83e, Denis Zakaria six minutes plus tard), le Borussia stagne toutefois en 9e position. Très loin de ses ambitions qui étaient de se qualifier une deuxième fois consécutive pour la Ligue des champions en terminant dans le top 4. La saison avait commencé de façon correcte, jusqu’à l’annonce en février du départ du coach Marco Rose la saison prochaine à Dortmund. Depuis, l’équipe avait perdu tous ses matches.