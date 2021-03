Paris : Moha La Squale risque 10 mois de prison

Le rappeur était devant un tribunal jeudi 17 mars 2021 pour outrage, rébellion et refus d'obtempérer.

Ce jour-là, Moha La Squale avait tenté de s’enfuir avant d’être rapidement rattrapé par les policiers qui l’avaient couché au sol et menotté. La scène avait été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. Les agents ont porté plainte contre Mohamed Bellahmed, le vrai nom du rappeur, qu’ils accusent de les avoir «frappés à coups de coude, de pied et de poing et de les avoir traités de «fils de pute», rapporte «Le Parisien».