Moyen-Orient : Mohammed ben Zayed élu président des Emirats arabes unis

Agé de 61 ans, Mohammed ben Zayed, dit «MBZ», «a été élu à l’unanimité» par les membres du Conseil suprême de la fédération des Emirats qui regroupe sept émirats, dont ceux d’Abou Dhabi et de Dubaï, a indiqué l’agence de presse officielle WAM. Troisième fils de cheikh Zayed ben Sultan Al-Nahyane, premier président et père-fondateur de la fédération des Emirats, «MBZ», prince héritier de la capitale et émirat d’Abou Dhabi, était déjà aux commandes depuis qu’un accident cérébral en janvier 2014 avait écarté Khalifa ben Zayed Al-Nahyane. Mohammed ben Zayed a «remercié» les cheikhs du Conseil suprême fédéral «pour leur confiance».