Cyclisme : Mohoric signe un deuxième succès sur le Tour de France

Le champion de Slovénie, dont l’équipe a été perquisitionnée mercredi, a remporté en solitaire la 19e étape. Son compatriote Tadej Pogacar reste en jaune.

Le peloton avec le maillot jaune, le Slovène Tadej Pogacar (UAE) et ses rivaux directs, est arrivé plus de 20 minutes après le vainqueur, à la veille du second contre-la-montre et à deux jours de Paris.