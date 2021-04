Mélanie Da Cruz : «Moi aussi, on m’a traitée de «michto»

Femme de footballeur, l’influenceuse Melanie Da Cruz assure que sa vie n’est pas aussi rose qu’on croit.

Mélanie Da Cruz en a marre des clichés sur les femmes de footballeurs. Selon elle, ce statut n’est pas si enviable que ça. D’autant plus que l’ex-candidate de «Secret Story 9», en couple depuis 2016 avec Anthony Martial, attaquant de Manchester United, est souvent perçue comme une femme vénale qui profite de la fortune de son mari. «Moi aussi, on m’a collé l’étiquette «michto» (ndlr: michetonneuse) mais ça ne me dérange pas», a-t-elle confié dans une vidéo de Konbini Sports. Cependant, la Française de 29 ans, installée désormais en Angleterre, tient à remettre les choses au clair: «C’est vrai qu’en juin on a de belles vacances mais, tout le reste de l’année, ce n’est pas ça du tout. Ce sont des sacrifices dans tout. Je suis loin de ma famille, je vis à l’étranger…»