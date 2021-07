David Harbour est acteur, pas cascadeur!

Dans «Stranger Things», il joue la figure paternelle de l’héroïne aux superpouvoirs Eleven. Avec la sortie de «Black Widow» , David Harbour est de nouveau dans le rôle du père d’une héroïne forte et indépendante, jouée par Scarlett Johansson.

Vous incarnez le père de filles très fortes physiquement et mentalement aussi bien dans «Black Widow» que «Stranger Things». Est-ce que vous recherchez ce type de rôles?

Est-ce une coïncidence ou est-ce que j’ai une tête à jouer le père d’adolescentes surdouées? Je me pose la question (rire). La vérité est que j’adore ça! Il y a encore quelques années, les jeunes actrices étaient souvent reléguées aux seconds rôles derrière le héros. Je trouve totalement normal d’avoir une fille dans la peau du héros… On sait que les femmes sont beaucoup plus fortes que les hommes sur bien des plans.

La bande-annonce de «Black Widow».

Vous incarnez vous-même un superhéros dans ce film Marvel puisque vous êtes Red Guardian. Comment avez-vous abordé les cascades?

Moi, cascadeur? Non merci (rire)! Je peux faire croire aux spectateurs que je vais m’accrocher sur l’aile d’un avion ou me jeter dans le vide du haut de dix étages, mais dès qu’il faut vraiment tourner ça, j’appelle ma doublure. J’ai appris depuis des années que chacun doit garder son job sur un tournage. Moi, je joue et le cascadeur «cascade» (rire). Nous avions une équipe de grands professionnels sur «Black Widow», ces garçons et filles m’ont donné des leçons de courage et d’humilité, car ils savaient faire des trucs très physiques tout en mesurant les risques. Chapeau!

David Harbour avec sa doublure sur le plateau de «Stranger Things»:

En 2020, vous avez épousé la chanteuse Lily Allen, qui est mère de deux filles. Quel message avez-vous pour les adolescentes d’aujourd’hui?

Je leur dirais que cela ne sert à rien de chercher à plaire, que l’on doit se sentir bien dans sa peau et s’accepter. Trop de jeunes sont sur les réseaux sociaux en cherchant à avoir le maximum de «likes» ou de «followers» par exemple. Le principal est d’être en accord avec soi-même, et non de plaire aux autres.

Peut-on espérer votre retour dans la saison inédite de «Stranger Things», qui arrive bientôt sur Netflix?