Zurich: «Moi c’est Tobi», «et moi Manu»: les néonazis ne se cachent plus

Ils ne cachent plus leur nom. «Moi, c’est Tobi», «moi, c’est Manu», disent-ils dans la vidéo d’une durée de trois minutes, qui alterne leur prise de parole avec des images de leur action. Ils accusent les médias de vouloir discréditer «avec des titres racoleurs notre saine critique de l’idéologie woke. Nous, à «Junge Tat», nous nous engageons pour la famille, saine et intacte», disent les deux jeunes membres.

Des néonazis qui utilisent le vocabulaire de l’UDC

Une telle mise en scène publique a surpris des élus. D’autant que le discours qui est tenu dans la vidéo ne peut pas être taxé de «néonazi», tout au plus d’être très ancré à droite et de reprendre un vocabulaire aussi utilisé par les Jeunes UDC par exemple. Du côté du plus grand parti de Suisse, ce rapprochement prête au malaise. ««Junge Tat» essaie par là de rendre ses positions acceptables. C’est dangereux et doit être condamné avec la plus grande fermeté», a réagi Pascal Messerli, président de la section Bâle-Ville de l’UDC.