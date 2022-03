Procès du 13-Novembre : «Moi, je peux pas aller tuer des gens comme ça dans la rue»

Mardi, Mohamed A. s’est expliqué sur les raisons qui l’ont poussé à refuser de participer aux attentats du 13 novembre 2015, à Paris.

Il avait promis d’«éclairer» la cour. Pour la 101e audience du procès du 13-Novembre, Mohamed A. a commencé mardi à s’expliquer sur cette nuit de terreur , en assurant que son coaccusé Salah Abdeslam l’avait remplacé, quand il a lui-même renoncé à participer aux attentats . «Vous avez raison, Monsieur le président, bas les masques!» Debout dans le box, chemise blanche, Mohamed A. enlève le morceau de tissu recouvrant sa fine barbe noire, semblant prêt aux révélations annoncées sept jours plus tôt.

Il «confirme» ce qu’il avait alors dit: il était «prévu» dans les commandos jihadistes qui ont fait 130 morts à Paris et Saint-Denis le 13 novembre 2015, alors que Salah Abdeslam , principal accusé au procès, ne l’était «pas».

«Vous lui demanderez»

Il ne peut «pas dire non» à cet ami dont il se sent redevable. Mais très vite, selon le récit qu’en fait le Belge de 37 ans à la cour, il informe Brahim Abdeslam, futur tueur des terrasses et aîné de Salah Abdeslam, qu’il ne le «(fera) pas». «Moi, je peux pas aller tuer des gens comme ça dans la rue (…) attaquer des gens non armés», déclare Mohamed A.