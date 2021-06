Football - «Moi j’en ai marqué 111!»

Ali Daei e st-il toujours le meilleur goléador en sélection? L’ancien capitaine iranien en est convaincu, même s’il avait été rejoint, selon les statistiques, par Cristiano Ronaldo au nombre total de buts inscrits av e c le Portugal, soit 109, grâce à son doublé lors de Portugal-France (2-2) la semaine dernière . « Je m ’ attendais à ce que Cristiano soit celui qui batte mon record » , revient-il dans les colonnes d’ AS . Mais, il y a un «mais» et une précision…

L’ancien buteur du Bayern Munich, retraité depuis 2007, a notamment disputé deux Coupes du monde, en 1998 et 2006, et cumule au total 149 sélections. Selon lui, deux buts lui ont été oubliés: « J ’en ai en fait marqué 111, mais ça n ’ a plus d ’ importance. En raison de la façon dont Cristiano joue et de son niveau de forme, je suis sûr qu ’ il marquera beaucoup plus de buts .» Son doublé face à l ’ Afghanistan en 2002 lors des Jeux asiatiques a été compté par la FIFA comme une sélection olympique et non une sélection classique, indique-t-il.