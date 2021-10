Nicholas Braun dépassé par son stat de sex-symbol

Dans le feuilleton dont la saison 3 arrive le 18 octobre 2021 sur Canal+ et qui en comptera cinq au maximum , l’acteur de 33 ans incarne Greg Hirsch, un cousin de la richissime famille Roy qui contrôle un empire médiatique. Au fil des épisodes, il est devenu le séducteur de la série.

Il y a quelque chose de shakespearien dans l’histoire de cet homme d’affaires des médias plein aux as qui met ses enfants en compétition pour sa succession. C’est comme si tous les personnages étaient dans un donjon où le pouvoir est encore plus grisant que l’argent.

Il va être intéressant de voir son évolution car il a longtemps été au milieu de la guerre d’influence que se livrent Logan et Kendall. Tous les personnages de «Succession» ont une ambition démesurée. Greg pense avant tout à ses intérêts et à la manière dont il peut manipuler les autres pour arriver à ses fins.

Bizarrement, je suis de moins en moins impressionné par le luxe. Quand je suis à New York, il m’arrive de passer devant un building de luxe où j’ai tourné pour la série. Greg aurait les clés d’un appartement d’une valeur de plusieurs millions alors que moi, je ne peux pas me payer cela, mais je ne m’en porte pas plus mal. Je n’ai pas besoin des galères que le fric à outrance peut apporter.