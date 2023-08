Jeremy Allen White«Moi un vrai cuisinier? Sûrement pas!»

Dans la série américaine, l’acteur de 32 ans incarne Carmy Berzatto, un cuisinier qui revient à Chicago pour reprendre le restaurant de son frère décédé. La deuxième saison du feuilleton démarre sur Disney+ le 16 août 2023.

La première saison de «The Bear» a été un énorme succès. Est-ce une pression supplémentaire pour la deuxième?

Mes collègues m’ont donné le meilleur conseil pour faire face à l’attention que l’on me porte à présent: ne rien lire sur moi dans les médias ni sur les réseaux sociaux. C’est plus facile à dire qu’à faire, mais cela me permet de ne pas être affecté par les critiques et les remarques négatives.

Vous avez remporté un Golden Globe début 2023 pour votre rôle. Que change cette réussite pour vous?

Il y a beaucoup de gens qui ont des choses à me dire, des conseils à me donner… Enfin, ce sont davantage des conseils qu’ils donnent à Carmy, mon personnage (rires). On a tendance à confondre la réalité et la fiction quand on parle à un comédien de télé.

Y a-t-il des similitudes entre la vie d’un chef de cuisine comme celui que vous incarnez dans «The Bear» et celle d’un acteur?

Il y a la même pression de bien faire et de réussir sa recette. C’est cette notion de donner le meilleur de soi pour satisfaire ses clients qui est similaire. Sur un tournage comme dans une cuisine de restaurant, il faut une équipe extraordinaire pour que le résultat final soit une réussite.

Vous avez suivi des cours dans une institution culinaire avant de tourner «The Bear». Êtes-vous un bon cuistot à présent?

Moi un vrai cuisinier? Sûrement pas! Je n’aurai jamais la prétention de croire ça. Quand j’ai commencé à passer du temps dans des restaurants et à suivre des cours de cuisine, je voulais surtout apprendre les gestes et retenir un maximum de détails sur l’attitude d’un chef. C’est comme une chorégraphie où chaque assistant à son rôle à jouer.

Quel est le meilleur conseil que vous avez reçu pour entrer dans la peau du chef Carmy?