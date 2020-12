A Lucerne, ces nouvelles installations semblent faciliter le confort, et la sécurité, de tous, piétons compris. gwa

Attendre au feu rouge: un scénario connu tant des automobilistes que des piétons. La situation peut rapidement devenir frustrante, surtout lorsqu’on est pressé. Raison pour laquelle Lucerne a opté pour des feux de signalisation ultra-modernes. «Ils sont plus flexibles que les feux habituels», explique le chef de projet, Thomas Karrer. La ville, qui teste ce système depuis octobre 2019, est la première localité de Suisse à avoir choisi cette voie.

Les feux de signalisation standards sont pourtant déjà capables d’analyser le trafic et de favoriser le passage de certains véhicules, comme les ambulances ou les bus. Le hic, c’est que lorsque le trafic est dense et que le système accorde la priorité aux bus, par exemple, le temps d’attente tend à s’allonger pour les autres usagers, notamment les piétons.

Véhicules repérés au loin

La particularité de l’installation testée à Lucerne réside dans le fait que seuls très peu de facteurs de régulation de la circulation alimentent l’algorithme: «Moins on définit de choses, plus l’algorithme est flexible et permet de fluidifier le trafic», détaille Thomas Karrer. Le chef de projet ajoute que le nouveau système détecte les véhicules avant même qu’ils arrivent à proximité de la signalisation. Du coup, le programme peut donner son feu vert aux usagers de la route qui sont en train d’attendre, comme par exemple les piétons, avant que ces véhicules n’arrivent au croisement.

Après plus d’un an de test, les résultats sont encourageants. Le temps d’attente pour les piétons a été réduit de 29%, passant de 31 secondes à 22 secondes. Et les longs moments passés à l’arrêt, ceux qui dépassent une minute, ont diminué de 86%. Ce taux grimpe même à 96% pour les stops de plus de 90 secondes. L’amélioration, même si elle peut sembler minime, concerne aussi les véhicules des transports publics: leur temps d’attente moyen a passé de 4 à 3 secondes. Et pour le trafic individuel, ces chiffres sont passés de 35 à 29 secondes en moyenne.

Piétons moins tentés de traverser au rouge

«Nous avons enregistré des temps d’attente plus courts pour tous les usagers de la route et ce, tous les jours de la semaine», se réjouit Thomas Karrer. Selon lui, ces résultats ont non seulement permis de fluidifier le trafic, mais également d’augmenter la sécurité routière. Il s’avère en effet qu’il y a moins de piétons qui, lassés d’attendre leur tour, choisissent de traverser la route alors que le feu est au rouge pour eux.