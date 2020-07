Suisse

Moins d’accidents ferroviaires mais plus de victimes

Dix-sept personnes sont décédées en 2019. Un chiffre en hausse par rapport à l’année précédente, même si le nombre d’accidents est en baisse.

Les accidents ferroviaires, les décès et les blessures graves dans le transport ferroviaire ont diminué de façon pratiquement linéaire au cours des 50 dernières années. En 1970, près de 620 accidents ferroviaires avec plus de 100 morts et près de 400 blessés graves étaient recensés. Trente ans plus tard, on dénombrait encore 220 accidents avec 29 décès et 61 blessés graves.