Vaud : Moins d’accidents mais plus de morts

L’année 2020 est marquée par une diminution du nombre d’accidents sur les routes vaudoises par rapport à 2019. En revanche, les décès sont en augmentation.

En 2020, le nombre d’accidents sur les routes vaudoises a diminué (-14%) par rapport à l’année précédente, ceci bien que soient en hausse constante le nombre de véhicules en circulation (+14,9% en 10 ans) et la population résidente (+13% en 10 ans). La diminution du trafic, au printemps durant la première vague de la pandémie, a certainement contribué à ces résultats. Quant au nombre d’accidents avec victime (décédée ou blessée), une diminution est également constatée (-11.5%). Néanmoins, 29 personnes au total sont décédées sur les routes, soit 12 de plus qu’en 2019, année où le nombre de victimes de la route a été le plus faible de tous les temps. Parmi les accidents mortels, les victimes sont: 1 piéton, 10 motocyclistes, 9 automobilistes, 5 cyclistes et 4 autres usagers de la route. Les principales causes des accidents sont l’inattention et la distraction, l’influence de l’alcool ainsi que la vitesse inadaptée.