Moins d’animaux utilisés en laboratoire en 2019

La baisse constatée en 2019 dans les laboratoires suisses est principalement due à une diminution de l’utilisation de poissons et de souris.

De 2012 à 2019, on observe également une utilisation croissante de souris génétiquement modifiées en degrés de gravité 2 et 3 (archives).

Les laboratoires ont moins eu recours à l’expérimentation animale l’an dernier. La baisse de 2,5% par rapport à 2018 est principalement due à une diminution de l’utilisation de poissons et de souris.

En 2019, 572’069 animaux ont été utilisés en laboratoires, indique mardi l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV). Cette baisse confirme la tendance des trois dernières années.

Les expériences sur les animaux sont classées en quatre catégories de contrainte, appelées degrés de gravité (DG 0 à DG 3): le DG 0 comprend les expériences jugées non contraignantes, le DG 3 celles qui causent des contraintes sévères.

En 2019, 69,2% des animaux (contre 71,1% l’année précédente) ont été soumis à des expériences pas ou peu contraignantes (DG 0 et DG 1). Dans ces catégories, on observe une diminution constante depuis 2015.

Davantage d’expériences contraignantes

A l’inverse, on remarque une augmentation continue depuis 2012 dans les catégories de contrainte DG 2 et DG 3. En 2019, environ 27,6% des animaux (contre 26,1% l’année précédente) ont été exposés à une contrainte moyenne (DG 2) et 3,2% (contre 2,7% l’année précédente), à une contrainte sévère (DG 3).