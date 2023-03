Conseil fédéral: Moins d’argent pour les cantons, le rail et le chômage

Le Conseil fédéral a présenté mercredi un nouveau plan d’économies. Les coupes budgétaires à hauteur de 2 milliards de francs décidées en début d’année sont «insuffisantes pour combler les déficits structurels prévus à partir de 2025», fait savoir le gouvernement dans un communiqué. Pour ce faire, il a décidé de diminuer temporairement des contributions à l’assurance chômage (- 250 millions pendant 5 ans) et au fonds d’infrastructure ferroviaire (- 150 millions pendant 3 ans).

600 à 700 millions d’économies

Dans un projet distinct, le Conseil fédéral a aussi annoncé des «ajustements» des rentes AVS pour les veuves. «Afin de corriger l’inégalité de traitement entre les veuves et les veufs, les rentes de veuves seront limitées dans le temps», apprend-on. Elles ne pourront être touchées que jusqu’au 25e anniversaire de leur enfant cadet. But de cette réforme: 500 millions de dépenses en moins pour l’AVS et 100 millions de gagnés pour la Confédération.