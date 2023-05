Dépenses des Suisses: Moins d’argent pour l’essence et les bistrots, davantage pour le cinéma

L’indicateur de l’Office fédéral de la statistique sur les dépenses des ménages en Suisse montre ce mardi que durant le 1er semestre 2023, les Suisses ont dépensé moins d’argent pour l’achat de carburant. Le déclenchement de la guerre en Ukraine par la Russie avait fait s’envoler les prix avant de redescendre (voir graphique ci-dessous). On constate aussi que les fermetures liées au premier confinement, début 2020, ont eu un impact indirect sur la consommation par rapport aux années 2017-2020 (en gris), note l’OFS.

La pandémie de Covid et ses conséquences sur les bistrots sont clairement visibles. Le montant moyen dépensé par ménage se trouve entre 179 et 203 francs sur les trois premiers mois de cette année. Pour le même trimestre de 2020, l’estimation s’élève à 69 francs, les dépenses réelles se situaient entre 58 et 80 francs.