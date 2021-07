Associations sportives suisses - Moins d’argent si trop peu de femmes

Encore du chemin à faire

Les fédérations ont du pain sur la planche. Les dix plus grandes fédérations sportives sont bien loin d'avoir 40 % de femmes dans leurs conseils d'administration, constate la «NZZ am Sonntag». Dans l'association de football – la plus grande de Suisse -, la proportion de femmes dans les postes à responsabilité est de zéro pour cent, tout comme dans les associations de tir, de golf et de hockey. Dans l'ensemble des fédérations sportives suisses, les femmes n’ont une place de présidente que dans 8 % des cas. L'organisation faîtière Swiss Olympic est d’ailleurs elle aussi fortement dominée par les hommes : quatre des 17 membres de son conseil d’administration sont des femmes et le bureau exécutif est quant à lui exclusivement masculin.