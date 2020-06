Coronavirus

Moins de 11% des Genevois infectés, selon une étude

Une étude publiée dans la revue britannique «The Lancet» montre qu’une minorité de la population genevoise a été infectée pendant cette vague de la pandémie.

Les estimations de séroprévalence plus faibles chez les personnes âgées tendent à confirmer l’efficacité des mesures de confinement partiel.

Au moment du déclin de la pandémie de coronavirus, seuls 10,8% de la population genevoise avaient été infectés. Par rapport aux adultes de 20 à 50 ans, les enfants de 5 à 9 ans présentent trois fois moins de risque d’être infectés et les plus de 65 ans deux fois moins, selon une étude publiée dans la revue britannique «The Lancet».

Cette étude a été menée du 6 avril au 9 mai par les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), le Centre des maladies virales émergentes et l’Université de Genève (UNIGE) auprès de 2766 personnes, indique un communiqué commun publié vendredi. Au cours des cinq semaines prises en considération, la séroprévalence globale a augmenté d’environ 5% à 11%.

Enfants et personnes âgées

Les jeunes enfants (5-9 ans) et les personnes âgées présentent une séroprévalence nettement inférieure. Seul un enfant sur 123 a en effet été testé positif.

En revanche, seuls 3% des participants de plus de 65 ans avaient un membre positif dans leur foyer. Les estimations de séroprévalence plus faibles chez les personnes âgées tendent à confirmer l’efficacité des mesures de confinement partiel. Il est toutefois possible que leur capacité de produire des anticorps soit réduite du fait d’un affaiblissement du système immunitaire, notent les auteurs.