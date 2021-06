Alimentation à l’UNIL - Moins de bidoche et un meilleur respect des saisons sur le campus

À partir de septembre 2022, les restos et cafétérias de l’UNIL seront plus végétaux, durables et équitables. Comme le dévoile «24 Heures», la direction a décidé que la consommation de viande proposée devra diminuer au profit de protéines végétales. Quant à la journée végétarienne hebdomadaire, elle deviendra obligatoire, sans oublier des prix plus attractifs sur les plats exempts de viande ainsi que les sandwichs végés.

Les fruits et légumes? Selon leur «saisonnalité naturelle»

Les aliments produits et conditionnés localement ou en Suisse auront la préférence. Sans oublier la traçabilité et les labels garant d’un respect de l’environnement et du bien-être animal. Les fruits et légumes? Ils seront proposés selon leur «saisonnalité naturelle», et les productions locales mais sous serres n’auront pas la cote.