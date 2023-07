Suisse: Moins de bureaux, télétravail flexible: la Poste se réorganise

La Poste va créer plusieurs «hubs régionaux» pour ses employés. Urs Jaudas

La Poste a présenté ce mercredi ses objectifs concernant son organisation interne. Elle compte diminuer de 20% les surfaces de bureaux utilisés aujourd’hui d’ici 2030. Des espaces seront fermés et d’autres créés dans 12 «hubs régionaux», dont les premiers seront ouverts progressivement à Zurich, Berne et Olten dès le mois d’août. Des projets de regroupement sont aussi prévus en Suisse romande et au Tessin.

En plus de cette concentration d’activité, le nombre de places individuelles des collaboratrices et collaborateurs de l’entreprise va être réduit grâce au télétravail. La pandémie et le confinement ont obligé 12’000 employés de la Poste à rester à la maison. Mais le «tout télétravail» ne semble pas séduire tout le monde. Une enquête interne menée l’automne dernier a montré que de nombreuses voulaient retourner au bureau et souhaiteraient trouver le bon équilibre entre le home office et le présentiel.

Selon la Poste, les espaces de travail étaient occupés au maximum à 75% entre juin de l’année dernière et cette année. Les employés se rendent au bureau le plus souvent les mardis et jeudis. La Poste a aussi fait savoir qu’elle voulait atteindre 30% de femmes au sein de sa direction d’ici à l’année prochaine. Cette proportion est de 22% aujourd’hui.

Ne ratez plus aucune info Pour rester informé(e) sur vos thématiques préférées et ne rien manquer de l’actualité, inscrivez-vous à notre newsletter et recevez chaque jour, directement dans votre boîte mail, l’essentiel des infos de la journée.