Santé: Moins de cabinets médicaux pour freiner la hausse des coûts

Parmi les mesures «réalistes», selon santésuisse, à prendre rapidement, on compte une meilleure régulation de l’offre médicale jugée excessive. «Depuis 2013, le nombre de médecins de premier recours et de médecins spécialistes a augmenté respectivement de 7% et de 12%. Selon les statistiques, chaque nouveau cabinet médical coûte près d’un demi-million de francs par année aux payeurs de primes. Les cantons sont appelés à jouer un rôle bien plus actif dans les admissions de nouveaux médecins.» La faîtière des assureurs maladie demande aussi davantage de médicaments génériques à des prix plus bas et un contrôle plus efficace du remboursement des coûts en fonction des critères d’efficacité, d’adéquation et d’économicité. Santésuisse appelle aussi des contrôles renforcés des factures par la Confédération pour éviter les fraudes.