Statistiques : Moins de détenus dans les prisons suisses, mais plus de femmes

Le nombre de prisonniers était en très légère baisse l’an dernier. Mais il n’y a jamais eu autant de femmes dans les geôles helvétiques depuis 2009.

La Suisse comptait 6310 prisonniers au 31 janvier dernier. C’est 6 de moins qu’une année plus tôt à la même période, selon une information diffusée lundi par l’Office fédéral de la statistique (OFS). Les deux tiers des détenus y effectuaient une peine ou une mesure. Près de 30% se trouvaient en détention préventive (provisoire) ou pour des motifs de sûreté et 4% étaient incarcérés pour d’autres raisons. Les 91 établissements pénitentiaires helvétiques (7341 places disponibles) étaient occupés à 86%.

L’OFS relève que jamais les prisons n’ont détenu autant de femmes depuis 2009. En effet, ces dernières représentaient 6% des effectifs totaux (380 prisonnières) au 31 janvier. En 2009, ce taux était de 6,2%. Plus de la moitié des détenues (48%) exécutaient une peine ou une mesure, et 31% se trouvaient en détention préventive. Quant aux étrangers, ils représentaient 70% des effectifs totaux des prisons (4421 personnes).

À noter encore que 90% des personnes en détention préventive se concentraient dans 11 cantons (Vaud, Zurich, Genève, Berne, Argovie, Valais, Tessin, Bâle-Ville, Saint-Gall, Fribourg et Bâle-Campagne). C’est le canton de Vaud qui compte le plus de détenus (356), devant Zurich (352) et Genève (321). Près d’un quart des prisonniers avaient moins de 24 ans et 43% étaient des étrangers sans permis de séjour.