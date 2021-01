Assaut du Capitole : Moins de dons suisses aux partisans de Donald Trump

Les violents incidents au Capitole ont des conséquences financières pour les politiciens fidèles au président sortant. Des multinationales américaines et suisses leur retirent leur soutien.

Des entreprises américaines et suisses ont ordonné l’arrêt des dons politiques suite à l’assaut du Capitole.

Suite à l’assaut du Capitole, des représentants du peuple et des sénateurs américains partisans de Donald Trump risquent de manquer de fonds. Des entreprises américaines – dont la banque J.P. Morgan Chase, ainsi que Facebook et Microsoft – ont ordonné l’arrêt complet des dons politiques, craignant pour leur image et préférant prendre leurs distances.