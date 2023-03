Réforme des retraites: Moins de manifestants et moins de violence en France

La 10 e journée de manifestations, mardi, contre la réforme des retraites en France a été marquée par une fréquentation et des violences en repli, dans un climat général restant très tendu, malgré une invitation des syndicats par la Première ministre.

Le Ministère de l’intérieur a évalué à 740’000 le nombre de personnes ayant marché contre la réforme des retraites, dont 93’000 à Paris. Le 23 mars, lors de la précédente journée de mobilisation, ils étaient plus de 1 million sur tout le territoire, dont 119’000 dans la capitale. Le syndicat CGT a de son côté fait état de 2 millions de manifestants, contre 3,5 millions jeudi dernier. Moins peuplées, les marches étaient également moins violentes. La police a fait état de 55 interpellations à Paris vers 20 h 30.

Les syndicats français ont appelé, mardi soir, à une onzième journée de «grève et de manifestations» le jeudi 6 avril, avec une nouvelle grande journée de grève et de manifestations partout dans le pays. Peu après cette annonce, la première ministre Élisabeth Borne a invité les syndicats à une rencontre «lundi ou mardi» prochain, a indiqué le secrétaire général du syndicat CFDT Laurent Berger.

Radicalisation

L’opposition à cette réforme emblématique du second quinquennat d’Emmanuel Macron, qui retarde l’âge de départ de 62 à 64 ans, s’est radicalisée depuis que le gouvernement a fait passer le texte sans vote à l’Assemblée, s’exposant à des motions de censure qui ont échoué, le 20 mars, à le renverser.

De nombreux policiers, gendarmes, casseurs et manifestants ont, depuis, été blessés et des bâtiments publics incendiés. Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin avait annoncé un «dispositif de sécurité inédit» mardi avec «13’000 policiers et gendarmes, dont 5500 à Paris».