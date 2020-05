W9

Moins de «Marseillais» pour durer plus longtemps

W9 raccourcit les épisodes de l'émission de téléréalité et en diffuse moins pour ne pas se retrouver à court d'inédits.

W9 a décidé de ne plus diffuser le programme les vendredis et de raccourcir chaque épisode de 10 minutes, passant de 40 à 30 minutes chaque jour, du lundi au jeudi. Le cinquième jour, les aventures de Paga, Alix, Benjamin, Maeva et leurs amis dans les Caraïbes seront remplacées par «Un dîner presque parfait».