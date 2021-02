Principaux pays de provenance

Les autres pays de provenance importants sont, dans l’ordre, l’Afghanistan (1438 demandes primaires et 243 demandes secondaires), la Turquie (730 demandes primaires et 471 demandes secondaires), l’Algérie (973 demandes primaires et 15 demandes secondaires) et la Syrie (371 demandes primaires et 533 demandes secondaires).