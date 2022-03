Accidents de la route en 2021 – Moins de morts, mais plus de blessés graves

Police cantonale de Saint-Gall

L’Office fédéral des routes (Ofrou) a publié jeudi sa statistique des accidents de la route pour l’an dernier. Premier constat global: il y a eu moins de morts mais davantage de blessés graves. Ainsi, 200 personnes sont décédées dans un accident de la route en 2021. En 2020, ce chiffre s’élevait à 227. Le nombre de blessés graves a lui passé de 3793 en 2020 à 3933 en 2021.

Vélos électriques: seniors plus fréquemment impliqués dans un accident grave

Dans son communiqué, l’Ofrou note que l’évolution demeure problématique pour les vélos électriques où le nombre d’accidents est en hausse. Le nombre de conducteurs de vélos électriques tués est en effet passé de 15 en 2020 à 17 en 2021. Et celui des blessés graves a également augmenté, pour atteindre 531 en 2021 contre 521 en 2020. Au total, 98 personnes circulant à vélo électrique rapide ont subi un accident grave (2020 : 114), tandis que pour les vélos électriques lents, ce chiffre est passé de 422 en 2020 à 450 en 2021. Dans cette dernière catégorie, ce sont les 65-74 ans qui sont les plus concernés (115 victimes d’accidents graves en 2021, contre 78 en 2020).

En ce qui concerne les motos, le nombre de décès a diminué de 52 en 2020 à 47 l’an dernier. Le nombre de blessés graves a quant à lui légèrement augmenté: 1067 en 2021 contre 998 en 2020. La baisse du nombre de victimes d’accidents graves – tués et blessés graves – est particulièrement significative chez les 55 à 64 ans (-33 par rapport à 2020), tandis que l’on constate une augmentation chez les moins de 17 ans (+73), les 45 à 54 ans (+16) et les 65 à 74 ans (+15).

La forte hausse enregistrée dans la catégorie des moins de 17 ans s’explique fort probablement par un changement de loi, entré en vigueur début 2021. Depuis le 1er janvier de l’an dernier, il est désormais possible d’obtenir dès l’âge de 16 ans le permis (A1) deux-roues pour les scooters et les motos de maximum 125 cm3 et 11 kW. Auparavant l’âge minimum requis était de 18 ans.

Piétons pas à l’abri sur les passages cloutés

Un coup d’œil sur les chiffres concernant les piétons montre qu’en 2021, 37 piétons ont perdu la vie dans un accident de la route. Ce nombre s’élevait à 36 en 2020. Parmi ces personnes-là, 14 se trouvaient sur un passage clouté (2020: 16) et 23 en dehors d’un passage pour piétons (2020: 20). Parmi les blessés graves, on dénombre 424 personnes contre 408 en 2020. Le nombre de victimes d’accidents graves chez les personnes de plus de 75 ans a augmenté, passant de 121 en 2020 à 132 en 2021.